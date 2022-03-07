【LIVE直播】今起入境檢疫天數縮短10天 陳時中最新說明｜2022.03.07 @中時新聞網

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增2例本土個案，皆與宮廟旅遊團相關，及27例境外移入(13例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例女性，年齡分別為10多歲及40多歲；詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為19例男性、8例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自越南(8例)、英國、柬埔寨及馬來西亞(各2例)、巴布亞紐幾內亞、愛爾蘭、印尼、泰國及瑞士(各1例)移入，另8例調查中。入境日介於去(2021)年12月31日至今(2022)年3月6日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,453,315例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,432,364例排除)，其中20,869例確診，分別為5,351例境外移入，15,464例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。