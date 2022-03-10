加密貨幣的資金是否已經悄悄進入台灣的外匯市場，影響新台幣匯價？央行總裁楊金龍今天在立法院表示，加密貨幣沒有跑到台灣的外匯市場，這個可以打包票。央行對於誰在外匯市場都很清楚，加密貨幣絕對沒有進到外匯市場甚至干擾匯價。

央行今天赴立法院進行業務報告，央行業務報告指出，央行繼續推進CBDC研究計畫，目前已進入第2階段「通用型CBDC試驗計畫」之技術實驗，建置CBDC雛形平台，模擬CBDC在零售支付場景應用之試驗，預計本年9月完成，試驗結果將適時對外揭露，並以此作為討論基礎，徵求外界意見，作為央行評估發行CBD 的可能性。

立委今天關切加密貨幣的資金是否進入台灣的外匯市場，以及CBDC的試點時間。

楊金龍表示，CBDC雛形平台完成，到試點仍有一段很長的時間。台灣在CBDC是沒有落後，甚至超前歐美的。台灣已經進入了模擬CBDC在零售支付場景應用之試驗。目前全球CBDC以中國的步調較為領先，但目前也只是在試點，各國央行對CBDC都非常謹慎。特別是美元身為國際貨幣要更為謹慎。

而對於加密貨幣是否沒有跑到台灣的外匯市場？楊金龍說：打包票，絕對沒有！