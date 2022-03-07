高雄7日並無新增本土確診個案，也藉由基因定序確認宮廟旅遊團的感染源，與先前染疫的新北設計有關。由於年長者疫苗施打率不佳，高雄市長陳其邁在防疫記者會上也宣布，65歲以上民眾施打第1、2、3劑疫苗，除了可領500元中央補助外，高雄65歲以上民眾接種完第3劑疫苗，可另外獲得市府200元禮券。