不只500元！高雄加碼疫苗獎勵 65歲以上接種第3劑多200元 15:172022/03/07 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長陳其邁在防疫記者會上也宣布，65歲以上民眾施打第1、2、3劑疫苗，除了可領500元中央補助外，高雄65歲以上民眾接種完第3劑疫苗，可另外獲得市府200元禮券。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄7日並無新增本土確診個案，也藉由基因定序確認宮廟旅遊團的感染源，與先前染疫的新北設計有關。由於年長者疫苗施打率不佳，高雄市長陳其邁在防疫記者會上也宣布，65歲以上民眾施打第1、2、3劑疫苗，除了可領500元中央補助外，高雄65歲以上民眾接種完第3劑疫苗，可另外獲得市府200元禮券。 美債殖利率高點回檔 行庫先賣 台北福華春遊專案禮遇賓客 #新冠肺炎 #台灣 #高雄 #疫苗 #加碼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄大遠百推體驗經濟 舉辦「小小彩妝師體驗營」 14:582022/03/07 財經 65歲以上長者快打疫苗 3／10起送500元禮券 14:192022/03/07 生活 中友30周年慶預購會 3／10開跑 12:152022/03/07 財經 避險夯 美元優利專案搶吸金 04:102022/03/07 投資理財 史話》台灣第一政治家族──蔣經國放手民進黨組黨的陽謀（十七）（龍城飛） 00:102022/03/07 兩岸史話 高雄自助餐傳播鍊擴大 居隔17人台南確診＋2 13:592022/03/06 生活 2022大學博覽會高雄場圓滿成功 線上展至3／25 17:122022/03/06 新消息 宮廟旅行團感染源不明 累計6染疫 從南到北行程曝光 15:302022/03/06 生活 水電工遇陌生女1舉動百萬元飛了 警：遇「詐騙冠軍手法」 12:472022/03/06 社會 李榮浩藉歌訴情傷 曝接下來全新規劃 16:092022/03/06 娛樂 出席余登發紀念音樂會 賴清德：保護台灣主權 04:102022/03/07 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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