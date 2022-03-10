強強聯手！新天地（8940）餐飲集團看好高雄科技轉型後，將吸引大量科技新貴返鄉成婚商機，加碼布局高雄宴會市場，宣布攜手承億文旅集團旗下的高雄「承億酒店」、砸下近3億重金打造「萊特薇庭Light Wedding」，預計6月開始接受宴會預訂，9月開始試營運，將可為新天地挹注營收成長動能。

高雄「萊特薇庭Light Wedding」位於承億酒店的9-11樓，9樓規劃為包廂，10樓、11樓共可容納100桌宴席，每桌起桌價1.8萬元起，搶攻南台灣頂級婚宴市場。

高雄亞洲新灣區近年吸引不少頂尖國際企業進駐，更囊括了高雄舉足輕重的產業匯聚，包含已發展高雄世貿會展中心、港埠旅運中心、海洋文化及流行音樂中心、市立圖書館總館等四大國際指標建築，而眾所矚目的高雄總圖會館，更承擔著「國際城市定位」與「港都百年文化」的重任。

承億文旅集團看準高雄亞洲新灣區兼具休閒及商務的龐大旅遊資源，以及與海相對的遼闊視野，和居高臨下的夕照美景，投資10億重金打造承億酒店，預計6月底試營，11月正式開幕，未開幕前就已造成一股轟動！

而此次與萊特薇庭合作的好消息傳出，更讓不少欲完成終身大事之新人，引頸期盼可以與嶄新的承億酒店，一起邁向幸福的人生。

而以大型宴會為核心業務的新天地餐飲集團，儘管連續兩年受到疫情衝擊，營收遭遇亂流，但隨著國內疫情穩定可控及國人3劑疫苗接種率普及，防疫措施加速放寬，壓抑兩年的婚宴與工商宴席預料將在今年呈現大幅反彈。

新天地集團旗下共有四大宴會品牌「新天地」、「雅悅會館」、「唯愛庭園」及「萊特薇庭」，此次進駐高雄的宴會品牌「萊特薇庭」，是新天地集團和薇閣精品旅館合資的飯店式宴會廳，於2017年7月成立以來，就成為台中頂級婚宴代名詞，也是台中新人夢幻婚禮首選，此次進軍高雄，期望以更新穎華麗的宴會空間，更細膩貼心的婚顧服務，更豪華豐盛的經典饗宴，提升高雄頂級婚禮規格。

新天地表示，近年台灣科技產業板塊逐漸南移，帶動年輕科技人才南遷，高軟園區科技從業人數已達8600人，預估未來每年至少增加500人，而亞灣5G AIoT創新園區，更是國內投資額最大、最完整的5G AIoT實證場域，預期5年內引進50家國內外廠商及120家新創公司進駐，可望吸引更多年輕科技人才返鄉，估計其中超過8成為適婚年齡，高雄年輕人口回流紅利正在進行中。

高雄「萊特薇庭」位於亞洲新灣區總圖會館嶄新的「承億酒店」9~11樓，北接駁二特區，南鄰夢時代購物中心，緊鄰高雄展覽館、高雄軟體科技園區、85大樓等眾多指標性建築，已躍升為高雄港都魅力旅遊朝聖景點。

「承億酒店」為亞洲唯一圖書館結合五星級共構酒店，擁有全台唯一50公尺「高空透明無邊際泳池」，坐擁高雄市景與西子灣絕美日落；「萊特薇庭」宴會廳的進駐，可為承億酒店帶來新人親友客房住宿商機，新天地享譽全台七十餘年的台式海鮮宴席，更可以吸引亞灣區的科技、新創公司頻繁的商務宴客需求；強強聯手，定能為高雄「承億酒店」及「萊特薇庭」共創營收佳績。