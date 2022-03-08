彰化縣政府上午在縣府中庭、廣場上，啟動「彰化三百‧女力精彩」國際婦女節慶祝系列活動，將有18場次的防詐防身術研習、和電腦公會合作開辦的手機數位培力課程。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府上午在縣府中庭、廣場上，啟動「彰化三百‧女力精彩」國際婦女節慶祝系列活動，將有18場次的防詐防身術研習、和電腦公會合作開辦的手機數位培力課程。（謝瓊雲攝）

彰化縣警察局長吳坤旭（左）親自獻上花束給局本度的女性同仁。（謝瓊雲攝）

彰化縣警局近年女性從警比例逐年升高，今年女性警職人員已占全體同仁將近1成5。（謝瓊雲攝）

彰化縣警察局交通隊長林世明（中）也向隊上女性同仁獻上玫瑰花束與蛋糕禮盒，他說玫瑰象徵女性堅強與美麗，祝福她們婦女節快樂。（謝瓊雲攝）

響應每年3月8日「國際婦女節」，呼籲大眾關注婦女福利與權益，彰化縣政府8日上午在縣府中庭，由彰化縣長王惠美宣布啟動「彰化三百‧女力精彩」系列活動，有18場次防身術研習即日開跑，並結合電腦公會開辦多場手機數位培力課程；另外，彰化縣警界也在今天獻花感謝投入警職的女性同仁，兼顧社會治安和照顧家庭的辛勞付出。

王惠美與與女性學員示範防身術，並拿出自拍棒與在場多個婦女團體、手機研習班學員合影；並藉由女性青農、女性創業、卦山村商家攤位，象徵扶植新創產業，宣示全縣今年婦女節系列活動正式開跑。

王惠美表示，性別平權已是世界潮流，女性在現今社會、家庭、學校、職場都扮演重要角色，展現出智慧與能力，她身為女性首長，從縣議員、鎮長、立委到縣長，一直很重視女性的權益、福祉，積極推動女性的社會參與與自我成長，任用縣府首位女性祕書長，女性主管人數也是歷年來最多。

另外，根據彰化縣警局統計，過去3、4年來，女性警職同仁比例逐年成長，從2019年的387人、占全體警職同仁13.39％，前年成長至409人、去年為424人，今年則來到431人，已達全體同仁的14.93％，縣內女性投入警職比例創下新高。

彰化縣警察局長吳坤旭說，近年來投入警職的女性比例逐年增加，有部分女性警員，還要輪值服外勤，要在維護社會治安、與照顧家庭之間，蠟燭兩頭燒，相當辛苦。而過去傳統陽剛的警局環境，有了女性同仁加入後，開始多了柔和氛圍，處理各類案件時，女性特質較容易讓當事人卸下防備，有助於案件順利解決。

為體恤女性職員的辛勞，吳坤旭今天親自前往局本部各科室，為全體女性職員一一獻上花束，祝賀她們婦女節快樂，除了女性同仁人手1束玫瑰花，另外還贈送每人1盒蛋糕禮盒，誠意十足，也讓收到花束與蛋糕的女性職員都樂開懷。

彰化縣交通隊長林世明，也一一向女職員們送上玫瑰花束與蛋糕禮盒，他說，玫瑰花象徵女性的堅強與美麗，許多交通隊長女警出外勤時，指揮、維護交通，或處理交通事故現場，都駕輕就熟，幹練程度比起男性警員是有過之而無不及。