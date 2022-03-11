65歲以上長者及55歲以上原住民朋友，接種第1.2.3劑疫苗加碼送500元禮券，18-64歲3／31前接種第1.2劑加碼送200元禮券，彰化縣提供27家衛生所，217家合約院所接種。（吳敏菁攝）

65歲以上長者及55歲以上原住民朋友，接種第1.2.3劑疫苗加碼送500元禮券，18-64歲3／31前接種第1.2劑加碼送200元禮券，彰化縣提供27家衛生所，217家合約院所接種。（吳敏菁攝）

為了全體一起提升免疫力，最好是能完成2劑疫苗基礎劑接種，後續再追加1劑以提升免疫保護力，彰化縣政府送禮宣導，65歲以上長者及55歲以上原住民朋友，接種第1.2.3劑疫苗加碼送500元禮券，18-64歲3／31前接種第1.2劑加碼送200元禮券，彰化縣提供27家衛生所，217家合約院所接種。

彰化縣王惠美在衛生局長葉彥伯陪同下，11日上午前往彰化市南西北衛生所關心疫苗接種情形，王惠美表示中央逐步開放相關防疫措施，在開放的過程中，難免有隱形傳播鏈，只要接種疫苗後，就比較不會有重症的情形產生，能慢慢恢復正常的生活。相信大家都很想出國，但沒有足夠的保護力，中央政府是不敢開放的，因此採用送禮券的方式，鼓勵大家接種疫苗。

彰化縣衛生局長葉彥伯提醒，預約民眾務必依媒合之日期和時間，前往合約院所施打，揪團人數達百人以上者，可由彰化縣衛生局媒合醫療院所到點施打，以提升企業團體員工疫苗施打之可近性及便利性。前往接種疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件、接種紀錄卡等，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。