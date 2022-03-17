香港大學微生物學系講座教授袁國勇聯同另外兩名港大學者撰文，提出若新冠疫苗接種率超過9成半，便可逐步放寬社交距離措施。他們亦建議，家庭條件適合的輕症患者可留家隔離，毋須堅持送入社區隔離設施，並應該儘早恢復國際往來航班，因現今香港已經有逾70萬病例，形容輸入個案的影響是「微不足道」。

文章指出，香港未有吸收其他地區的經驗，軟硬體均不足以應付新冠患者幾何級數增長，其中安老及身障院舍的準備最為不足，但Omicron變種病毒的傳播速度太快，即使「亡羊補牢、全速接種」，亦未能立竿見影。不過他們認為，仍要加緊為長者及長期病患者接種疫苗，為「後疫苗浪」或第6波疫情作準備，接種策略亦應由被動轉為主動上門。

袁國勇其後在電台節目補充，9成半接種率是基本，若達99％，即僅約5萬人未接種，認為香港13間醫院的急症室應對未來的疫情應該綽綽有餘。他表示，目前為長者接種疫苗的問題最大，因為大多長者是獨居或患長期病患，未必接收到資訊，但相信政府的上門打針措施有幫助。

文章按醫院管理局全體員工每日進行抗原測試的數字推算，估計香港至少有142萬人染疫；至於是否推行全民檢測，他們指若未準備好各項配套，個案追蹤能力及隔離設施又未能應付海量個案，即使完成全民強制檢測，第五波也很大機會復發，令市民再次失望。

他們提到，第5波疫情的尾聲仍能每日增逾數千例確診個案，而且可持續數月，呼籲市民緊守防疫措施，戴兩個口罩並保持社交距離。