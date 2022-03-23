中央流行疫情指揮中心23日新增2例本土個案及95例境外移入，本土個案為和平醫院護理師家庭群聚、新北陪病驗出各1例。發言人莊人祥表示，本土境外移入包含2位受邀參與智慧城市展的外賓，分別為波蘭、巴拉圭入境。他解釋，此次為專案泡泡，並不是「外交泡泡」，而兩批外賓檢驗地點不同是因為主辦單位有提交兩次文件，採檢地點分別為飯店及機場，因此造成採檢地點不同，但是不論何種採檢方式，都要在入境第零天執行。至於是否是外傳的波蘭市長，莊人祥表示，並不清楚職稱。另外，指揮中心24日起放寬落地採檢分流條件，只要是年齡限制在18至59歲落地採檢陽性且無急性身體狀況者，會優先收治加強版防疫旅館／集中檢疫所。醫療應變組副組長羅一鈞說，原先年齡限制為20至49歲，因為近期境外生入境、18-19歲的確診人數多，加上商務客增加，跟原先春節老攜幼春節返鄉不同，因此分流條件放寬，減少醫療院所佔床率。