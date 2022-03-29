韓國防疫部門29日暗示將自4月起進一步放寬防疫社交距離措施。防疫官員表示，考慮到Omicron變異株致死率低，不必進一步加強防疫措施。

29日韓國新增確診34萬7554例。新增死亡病例237例，累計死亡1萬5,423例，平均致死率為0.12％。

防疫官員表示，儘管維持現行防疫措施也難以遏制當前疫情蔓延，但放寬防疫措施給疫情傳播帶來的風險已降低。防疫部門預料將於4月1日公佈從4日起適用的防疫調整方案。