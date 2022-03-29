韓自4月起 進一步放寬防疫措施 17:022022/03/29 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國防疫部門29日暗示將自4月起進一步放寬防疫社交距離措施。防疫官員表示，考慮到Omicron變異株致死率低，不必進一步加強防疫措施。 29日韓國新增確診34萬7554例。新增死亡病例237例，累計死亡1萬5,423例，平均致死率為0.12％。 防疫官員表示，儘管維持現行防疫措施也難以遏制當前疫情蔓延，但放寬防疫措施給疫情傳播帶來的風險已降低。防疫部門預料將於4月1日公佈從4日起適用的防疫調整方案。 避免防疫破口 六輕工業區加強移工防疫 疫情擴散 苗栗縣警局加強特種營業防疫查察 #防疫 #致死率 #放寬防疫措施 #韓國 #部門 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉縣警查八大行業 43人不符防疫規定 16:182022/03/29 生活 台南稽查八大行業 74人違反防疫規定 04:102022/03/28 地方新聞 清明連假將近 新北祭4大防疫措施 16:412022/03/28 生活 清明連假將至 侯友宜：境內守好落實自我防疫 12:052022/03/28 生活 11條不明傳播鏈 防疫仍朝向鬆綁 04:102022/03/29 生活新聞 北市爆防疫旅館群聚 疑共用電梯成破口 04:102022/03/29 生活新聞 紅十字會捐贈「救命神器」3台 提升金門防疫醫療量能 11:062022/03/29 生活 中國電商巨頭京東雪崩式裁員 部分單位裁掉3成 16:192022/03/28 兩岸 疑入境後互相感染！北市防疫旅館 5例境外改列本土 16:552022/03/28 生活 因應防疫需求 泰博增設調整抗原快篩試劑產能 10:322022/03/29 財經 高雄防疫加嚴 四大國營事業每周快篩 04:102022/03/29 生活新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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