中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中要求地方整備加強型防疫旅館，共同減輕醫療量能負擔。新北市衛生局長陳潤秋說，加強版集中檢疫中心、與防疫旅館等，都已經準備好，備好1308間。

至於陳時中說地方有疑慮可以行文中央，陳潤秋說，任何地方需要，都跟中央保持聯絡，管道暢通。

中央要求加強版防疫旅館至少50間 柯文哲嘆：在商言商
連兩天確診爆增疫情持續擴大 新北：醫療量能目前足夠
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