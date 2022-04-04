中央要求地方擴增加強型防疫旅館 新北已備妥 15:472022/04/04 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央要求地方擴增加強型防疫旅館 新北：已備妥。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中要求地方整備加強型防疫旅館，共同減輕醫療量能負擔。新北市衛生局長陳潤秋說，加強版集中檢疫中心、與防疫旅館等，都已經準備好，備好1308間。 至於陳時中說地方有疑慮可以行文中央，陳潤秋說，任何地方需要，都跟中央保持聯絡，管道暢通。 中央要求加強版防疫旅館至少50間 柯文哲嘆：在商言商 連兩天確診爆增疫情持續擴大 新北：醫療量能目前足夠 #新冠肺炎 #台灣 #防疫旅館 #加強型 #陳潤秋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 因應疫情升溫 桃園2旅館轉作加強型防疫旅館 15:592022/04/03 生活 辦桌大廚蘇嘉益 打響水林地瓜名號 04:102022/04/01 地方新聞 中央放寬確診解隔條件 柯文哲：要有漏網之魚跑到社區的準備 17:142022/04/03 生活 防疫旅館兒童節不無聊 市府贈免費玩具包 13:162022/04/02 寶島 農地工廠大限期滿 經部：地方政府需進入違反處分程序查處 03:202022/04/01 財經 疫情激增！專責病房、集檢所、防疫旅館 改2人1室 14:372022/04/02 生活 分析羅智強選桃園市長 洪秀柱直白說出真心話 14:492022/04/01 政治 2人1室現場曝光 網傻眼：未來一採陰一採陽怎麼辦？ 21:032022/04/03 政治 輕症隔離2人1室不限身份 網驚呆：可以瘋狂連結？ 21:022022/04/02 生活 柯P嗆中央 搞新名詞無助防疫 04:102022/04/03 政治要聞 培養練學生正確刷牙技巧 AR擴增實境輔助更仔細 11:462022/04/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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