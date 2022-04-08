指揮中心今日公布居家照顧管理指引，新北市長侯友宜表示，感謝中央大概把重點指引公布，新北雖準備一段時間，但細節還要中央跟地方仔細討論，新北在醫療與生活照顧會積極準備，今日下午與明日都會與個區公所與第一線單位開會，了解大方下有哪些落差後，確定相關細節。

新北市衛生局長陳潤秋說，在宅照顧要綜合病人、家屬與家中環3條件， 另外在宅有任何需要送到醫院，也已建立綠色通道SOP後送，另外有七大核心醫院配合其他基層醫療院所；也將把本來的居家檢疫關懷中心改為居家照顧中心，提供生活照顧等。

新北市副市長劉和然說，今天中央疫情指揮提出簡明版指引，原則執行方法會跟地方討論，感謝中央這幾天趕工，今天新北內部會有初步會議，明早開擴大會議把事情內容講清楚，新北不僅醫療照顧沒問題，生活照顧也要萬無一失，這兩天就會密集與中央和地方討論，把細節做到位，並對外公布。