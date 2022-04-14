土城員和社宅招租月租最低8500元起。（新北住都中心提供）

位於莊園街、學府路二段交界的「土城員和青年社會住宅」已完工，由新北市城鄉局移交新北住都中心管理，將於18日公告、5月3日起開放申租。這次共推出508戶，優先戶月租金8500元起、一般戶租金10600元起，申請方式除了現場收件，因應疫情也新增線上申租。

土城員和青年社宅步行5分鐘左右可抵達海山捷運站，社區一樓規劃托老中心、托育中心及庇護工廠，二樓作為青創中心。這次招租508戶中，套房型有265戶，坪數約12.5坪，月租金8500元至1萬600元；兩房型為165戶，坪數約23坪，月租金1萬3200元至1萬6500元；三房型有78戶，坪數約 28至32坪，月租金1萬5900至2萬2800元。

新北住都中心副執行長錢奕綱表示，招租總戶數中優先戶占約42.5％、一般戶占約57.5％，為落實居住正義，其租金訂定參考不動產估價師市場租金價格評定結果，一般戶依市價打8折、優先戶依市價打64折，租金均已含管理費。雖尚未開放申租，但中心每天都接到眾多民眾洽詢，顯見關注度極高。

新北住都中心說明，本次申請期限自5月3日至6月7日，7月15日進行電腦抽籤，依據抽籤後選屋序號，列入各資格類別遞補名單最後一位遞補者排序之後，再依順序通知申請人選屋、點交、簽約及公證，第一批承租人預計9月入住。租約每3年為一期，承租人在租期屆滿前檢附證明文件可以書面申請續租，經審查通過就能續租，以二次為限，總租期最多6年，具備優先戶身分者，總租期可延長至12年。

申請須知、申請書、契約書範本等相關文件，歡迎自公告日起至新北住都中心官網「公告消息」區(https://www.nthurc.org.tw/news/announcement)查閱與下載，線上申請受理期間自5月3日起至5月20日止。