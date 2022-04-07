新北市三鶯社區大學邀集北大海山學研究中心、北大高中、地方文史工作者，利用多年文史調查的經驗，以大漢溪為主角，打造手繪歷史流域地圖。（教育局提供）

新北市板橋、樹林、三峽等區的重要灌溉河流「大嵙崁溪（大漢溪）」，乘載著300多年前先民開墾的歷史。新北市三鶯社區大學邀集北大海山學研究中心、北大高中、地方文史工作者，利用多年文史調查的經驗，以大漢溪為主角，打造手繪歷史流域地圖，未來也將作為地方鄉土教育的重要教材。

大嵙崁溪主要提供新北板橋、樹林、三峽、鶯歌等地區民生用水，從1966年起更名為大漢溪，三鶯社區大學邀集地方單位製作的「聽-大嵙崁溪說故事」，紀錄了1684至2021年間三鶯地區藍染藝術產業、濕地生態觀光、河川整治大事記的流域地圖，從300年前先民拓墾路線開始，爬梳多年來地方的茶金、藍染文史脈絡，詳細呈現當地地景地貌、生態環境、歷史景點。

地方文史工作者林炯任指出，為了擴大這幅地圖的教育意義，特別加入河川生態、韌性社區及聯合國永續指標等觀念，希望國中小、高中在鄉土和河川教育時可以運用，這份地圖將是很好的地方學教材。

三鶯社區大學主任黃榮護表示，社大長年與地方學校、公私立組織合作，推動河川守護志工培訓、導覽志工培訓、走讀活動、地方學教師培育等，為社區重要的學習平台，希望透過這份地圖，串連起地方的共同願景。

教育局指出，新北市社區大學長期推動在地文化保存及永續環境營造，知識採集、建置一直都是社區大學發展重點，另外去年在社大首創的線上小旅行走讀，也推出許多與地方相關的特色文化，吸引不少民眾報名。

教育局長張明文表示，新北市12所社大深耕地方長達20年，市府持續與社大、公私立部門共同推展終身學習和公民素養，未來也會在社大開出更多采多姿的各項課程、、活動及講座，讓民眾在終身學習中也能豐富自己的人生。