中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，自去(2021)年8月30日起規劃推動COVID-19社區加強監測方案，由各縣市人口數較多之鄉鎮市區基層診所協助發放公費COVID-19家用快篩試劑，由於近期本土疫情新增數起不同場域且感染源待釐清之群聚事件，為強化社區監測，截至今(2022)年3月26日，全國21縣市由272家，增加至540家基層定點診所或衛生所。

因COVID-19症狀與一般感冒相似，提醒民眾如有出現呼吸道症狀，可多加前往定點診所，由醫師評估發放試劑後自行居家檢驗及回報快篩結果。如居家快篩檢驗為陽性時，請勿慌張並儘速至鄰近指定社區採檢院所進一步PCR檢驗。

家用快篩試劑定點診所及採檢院所地圖。(指揮中心提供)

指揮中心提醒，已將公費家用快篩試劑發放診所及核酸檢驗指定機構資訊公告於衛生福利部疾病管制署全球資訊網「COVID-19防疫專區」臺灣社交距離App及採檢地圖/發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖(或COVID-19全國指定社區採檢院所地圖，以利民眾查詢。

另指揮中心說明，COVID-19家用快篩試劑可於醫療器材販賣業者(如藥粧店、醫療器材行、便利商店等)或藥局購買，民眾購買時，請確認產品名稱是否有「家用」、包裝是否刊載「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」等字樣、產品效期是否在有效期間或保存期限內，並依使用說明書或操作影片進行採檢及操作。對使用家用快篩試劑有任何疑問，請洽原購買該產品之醫療器材商或藥局，或逕洽試劑廠商。

指揮中心進一步說明，COVID-19家用快篩試劑產品核准名單、產品說明書與操作影片及相關資料，均可至食藥署網站家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區查詢。

指揮中心呼籲，家用快篩試劑適合於可能感染病毒比例高的地區如確診數較多的區域、確診者足跡熱區，或使用者與確診者有接觸史，或是曾去人潮眾多的地方、曾與確診者足跡重疊等。民眾如自覺有風險且出現呼吸道症狀，請佩戴醫用口罩，前往該等診所掛號就醫，由醫師評估發放試劑後自行檢驗。