事後婦人因違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，遭檢方提起公訴，訊後遭法院判拘役50日，並向公庫支付新台幣2萬元。(本報資料照片)

彰化60歲周姓婦人去年6月確診新冠肺炎，住進醫院負壓隔離病房治療，但周婦卻不願接受治療，連續2次逃離病房，所幸最後都遭護理人員找回，沒有逃出院外釀成大禍，事後婦人因違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，遭檢方提起公訴，訊後遭法院判拘役50日，並向公庫支付新台幣2萬元。

去年6月6日確診的周姓婦人，住進彰化某醫院的負壓隔離病房治療，不料周婦因不堪寂寞，同年同月13日上午9點37分，擅自離開負壓隔離病房走到走廊，當時被沒有穿防護衣的醫護人員發現，趕緊將她推回病房，沒想到沒過多久，周婦又跑出來，還開啟逃生門沿著樓梯往下走。

判決書指出，護理人員發現後趕緊前往逃生梯將周婦攔下，避免她汙染院內其他環境，最後共有5位護理人員前往，合力將失控的周婦抬回隔離病房，才結束這場鬧劇，法官審理時，周婦還供稱當時她只是口渴要拿水喝，還說謊自己生病無法走路，不過遭監視畫面與護理人員證稱狠狠打臉。

法官審酌時認為，周婦明知新冠肺炎傳染力極高，極有可能傳染於她人，卻不遵守主管機關指示，擅自離開負壓隔離病房，進入公共空間，造成恐慌及社會不安，兼衡周婦犯後終能坦承犯行，考量家庭生活狀況等一切情狀，訊後依犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條之罪，處拘役50天，並在判決確定後向公庫支付新台幣2萬元，可上訴。