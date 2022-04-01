新北市永和警分局永和派出所22日中午接獲1名黃姓婦人報案稱有檢察官打電話給她，並聲稱其涉及刑案，如未繳交保證金帳戶將被凍結；黃婦便至銀行提款46萬元及金飾（價值約新台幣10萬元）交予車手，永和警分局獲報循線逮捕車手，同時阻止另一起40萬元的詐騙案。

警方調查發現，該詐欺集團以假檢警名義，向婦人謊稱其帳戶涉及洗錢案遭到凍結，要求婦人繳交保證金，黃婦不疑有他便至銀行提領46萬及金飾（價值約新台幣10萬元）交給車手，返家後越想越不對勁，於是由家人陪同至永和派出所報案。

警方獲報後調閱監視器鎖定1名詐欺車手，於拘提汪嫌時，發現汪嫌再接獲詐欺集團指示，欲另案以假檢警方式，至台北市大安區四維路面交詐騙款項40萬元，警方埋伏後見時機成熟立即將汪嫌逮捕，同時順利攔阻洪婦要交給詐騙集團的40萬元，保住洪婦的積蓄，洪女非常感謝警方能即時逮捕犯嫌，免於受騙，全案移請新北地方檢察署偵辦，並擴大偵辦追查詐欺集團其他成員。

警方也呼籲，詐騙集團蠢蠢欲動，民眾遇詐欺電話時，切莫慌張，謹慎多方求證，如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關110或撥打165反詐騙專線檢舉或報案，以利查緝，共同維護社會治安。