台南市21日再增一新冠肺炎確診案例，為新北遊覽車團延伸的鹽水群聚感染，案22086為新營區60歲婦人，因兒子日前感染，遭匡列隔離10天，期滿採檢時發現確診，為無症狀感染者，因隔離確診，亦無涉略足跡。

鹽水群聚案持續擴大，新公布案22086為60歲婦人，家住新營區，她的兒子10天前被公布確診，是案21297男子，該男因女友案21261確診而跟著受感染，雖然目前女友的感染源不明，不過基因定序與鹽水群聚傳播鏈相關。

婦人因兒子日前確診，遭台南市衛生局匡列，展開居家隔離，隔離10天期滿採檢，發現確診，Ct值29.85，屬無症狀感染者，她已施打過3劑疫苗，仍遭突破性感染。

幸好婦人感染後，可傳染期間都在居家隔離，因此沒有足跡，社區傳染風險較小。

清明連假將至，民眾企盼連假前能疫情減緩，台南市近日仍出現零星本土個案，台南市衛生局研判社區仍存在潛在傳染風險，各項防疫措施仍未鬆綁。

台南市衛生局表示，即日起至25日，台南市各家醫院、住宿式長照機構，除中央規定的例外狀況，仍全面禁止探病、探視。各級公務機關與學校在拍攝室內外個人或團體照、活動上台合照時，全程佩戴口罩，加強落實實聯制、人流管制等各項規定。