基隆傳出4名新冠新確診個案，市長林右昌因短暫接觸確診者，依照中央流行疫情指揮中心指示，在25日中午採檢，立即居家隔離3天，再做一次採檢確認病情，林右昌在臉書發文說，凌晨知道有3名確診在基隆，整晚都睡不著，並自曝PCR結果。

林右昌在臉書上說，25日凌晨2：36分，衛生局郭科長傳來Line訊息告知本市今天有3名確診者，從那時起我就整晚睡不著了。

一大早，指揮警察局與衛生局合作擴大匡列採檢，加速進行疫調工作，已經有大批警察局同仁去部立醫院採檢，預計下午兩點前採檢結果將分批出來。

不料，今天下午13：16分接獲衛生局告知，本市又新增1名確診的警察同仁，而他因為表現優異昨晚也出席警察局表揚活動接受我的頒獎，因此我成了確診者的接觸者。我立即在第一時間致電給陳時中部長辦公室說明狀況，並且也回報行政院院長與總統辦公室，轉知蔡總統與蘇院長。

依目前規定，拍照時可以取下口罩拍照（不交談），所以昨晚我頒獎時跟這名同仁有短暫的「無罩」接觸。雖然時間只有幾秒鐘，風險也很低，但陳時中部長建議採最嚴謹標準，居家隔離三天，而我也非常認同陳部長的意見，所以我就成了首位自己下令給自己「居家隔離」的行政首長。

剛剛部基通知，我的PCR採檢結果也出爐了，是「陰性」，感謝大家關心，我很平安。而為求慎重，我三天後還會再採檢一次。

雖然我已經開始居家隔離，但工作可不能停，等一下還要跟同仁視訊拼市政～～感謝大家的關心！