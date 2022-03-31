女護理師足跡。（衛生局提供）

女護理師足跡。（衛生局提供）

足跡重疊者或曾到醫院者，盡快到部立醫院接受快篩。（衛生局提供）

國內本土疫情多點爆發，花蓮數月來僅有零星足跡疫調，未料今也傳出確診個案，花蓮縣衛生局公布，花蓮慈濟急診室有１護理師到屏東旅遊，身體不適驗出染疫，但感染源不明。衛生局緊急啟動快篩、PCR和居家自主管理，截至下午2時，已知有兩名醫院同仁PCR驗出陽性，將做第二次採檢。衛生局呼籲3月15日至30日曾出入慈濟醫院急診室的民眾，或足跡重疊者或身體不適，立刻到部立花蓮醫院快篩。

案23529是1名20多歲慈濟醫院急診室護理師，相關疫調仍在調查中。院方決議近15天有接觸確診者的同仁都需篩檢，慈濟急診區域已關閉，將視篩檢結果判斷是否為院內感染。

衛生局長朱家祥表示，確診個案23529女護理師，在醫院急診部工作，30早上上完大夜班，一行4人搭貨車到屏東墾丁旅遊，到了在屏東因身體不適，前往恆春基督教醫院做檢查，PCR陽性確診，Ct值13.9，病毒量高，收治在枋寮醫院隔離治療。

女護理師29日已出現頭痛流鼻水，但仍到醫院執大夜班，已接受3劑量默德疫苗。平日與爸媽弟弟同住，衛生局啟動居家隔離，還有一起到屏東4友人，其中3bp6是醫院急診室同事，因為值班時有脫下口罩，近距離接觸，因此連同家人都居家隔離，現已採檢285人。已知有兩名醫院同仁PCR驗出陽性（其中1名為同工作護理師），將進行第二次採檢。

衛生局公布足跡，3月15至20日、22日至30日都在醫院急診室值大夜班（24：00-9：00），3月16到北浦無名炒麵，3月20到吉安鄉建國路的花蓮湘壽司店用餐，3月21中午到過花蓮市中正路的東灞車業，3月25日到花蓮市富安路老司機三明治。

3月26吉安鄉中山路7-11蓮吉門市，3月28日花蓮市民國路陳媽媽雞肉飯，緊接著麻古茶坊花蓮民國店，3月29日到星巴克中央路門市。3月30日搭乘台鐵308次列車前往屏東縣枋寮鄉。

衛生局呼籲，於上述店點足跡重疊次日起10天，進行自我健康檢測，如有相關症狀，應配戴口罩儘速就醫，不得搭乘大眾運輸工具。