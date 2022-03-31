中央流行疫情指揮中心將在基隆實施「類普篩」，有人質疑「類普篩」與「普篩」有什麼不同，為什麼2021年不執行普篩，基隆市長林右昌強調，現在與去年5月不一樣，篩檢目的也不一樣，絕對不會強制民眾全面快篩。

林右昌表示，2021年大家都還沒有打疫苗，現在普遍都接種2劑，基隆的第3劑已達54％，確診個案則幾乎都是無症狀或是輕症，未來如果防疫政策要與國際接軌，一定要逐步朝向開放，也一定要有新的思維。

林右昌特別說，PCR成本相當高，如果一確診就要隔離，那怎麼跟國際接軌，如同指揮中心指揮官陳時中提到，用快篩取代PCR，用檢測取代隔離，或許就是一個可以思考努力的方向。

林右昌提出，陳時中一提出類普篩措施，就馬上受到質疑，為什麼去年不「普篩」，必須幫陳時中說公道話，去年與今天相比情況已經大不相同，去年所說「普篩」，作法是將一定範圍民眾全數要求篩檢，台灣在民主狀態下，不可能像大陸用同樣方法。

林右昌說明，中央有類普篩想法，基隆市政府會跟中央一起密切討論，由地方執行面角度出發，供相關的意見跟問題進行全面性討論，希望能找出可執行方向出來。