台中市婚宴群聚案染疫傳播力強，台中市新增1名本土確診個案，中央流行疫情指揮中心31日公布，案23528，西屯區60多歲家庭主婦，經疫調確認為於3月26日在「台中國家歌劇院5樓VVG餐廳-自助式婚宴」舉行，國家歌劇院自30日起閉館3天，疫調足跡已完成清消；另針對國家歌劇院5樓VVG餐廳未落實實聯制登記，市府將依法開罰1萬5千元。

台中市府31日下午召開防疫記者會，衛生局表示，案23528平時多在家帶小孩，已接種3劑疫苗。個案26日參加VVG餐廳的婚宴；27日曾至空也素麵食用餐及三井outlet購物；29日至西屯菜市場購物、太平三汀山爬山、Honda汽車大里廠及小貝果托嬰中心接送小孩，當日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，30日至西屯某診所就醫，當日經衛生局匡列為婚宴接觸者並採檢，採檢結果陽性，目前於醫院隔離治療中。

衛生局表示，該場婚宴相關接觸者184名，包含賓客148名、工作人員36名，目前10人確診，其中台中市1人、外縣市9人，其餘均匡列居家隔離，目前採檢52人陰性，其餘檢驗中。