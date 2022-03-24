高雄連續多日無新增本土確診個案，但24日卻暴增13人染疫，該起案件屬於同職場群聚感染，1名40多歲的女性23日時出現感冒症狀，到診所就醫後確診，衛生單位擴大採檢，揪出同職場有10人染疫，還有2名家人也確診，包含一名在學高中生，目前全案感染源未明，該名同學同班同學共33人，加老師共42人，全數採檢為陰性，該班師生需居家隔離10天，其他師生則是停課3天。

高市府衛生局說明，由於確診者中有高雄某高中的家長及學生，校方接獲通知後，立即針對全校師生擴大採檢，且衛生局有發通知單給家長，將染疫風險較高的一個班級學生送至集中檢疫所隔離，幸虧確診學生的班級中另外42名高風險師生首次採檢均為陰性，至於校園其他班級師生仍在等待採檢結果。

高雄市衛生局公布該高中的學校接觸者處置措施。（圖／高雄市政府提供）

高雄市政府公布自主健康管理學生及家長注意事項。（圖／高雄市政府提供）

衛生局長黃志中表示，四大醫院到校緊急協助該校進行採檢，採檢即將要結束。案22462同學、老師需進行居家隔離10天，不符條件者住集中檢疫所，其餘師生採檢之外，25至27日停課3天，28日會再PCR採檢一次。

另外，高雄市長陳其邁說，匡列的2450位師生採檢結果下午或傍晚出爐，有18條採檢線都加速中檢驗中，目前仍未發現陽性個案。