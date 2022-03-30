彰化夫妻確診新冠肺炎，日前有前往苗栗後龍鎮2處足跡，苗栗縣府衛生局針對接觸者、足跡重疊者等77人，進行PCR採檢，報告結果30日出爐，77人全數陰性。

確診的夫妻24日曾到後龍鎮台灣花卉生物技術公司開會，會議結束後前往後龍牛師父御膳牛肉麵用餐，苗縣府衛生局依據感染風險評估後共匡列48位接觸者，目前37人列為居家隔離、自主健康管理3人、自我健康監測8人。

另外，也開設快篩站讓足跡重疊者快篩，昨天29 日晚上大千綜合醫院及為恭紀念醫院成立PCR採檢站供採檢29人，包括匡列48人共採檢77人，PCR全數陰性。

衛生局指出，民間陸續傳出竹南鎮、苗栗市有確診個案等，衛生局澄清為假消息，呼籲民眾勿散布，如有不實謠言傳播可依傳染病防治法第63條最高可處300萬罰鍰，或3年以下有期徒刑、拘役，確診個案以縣府公告為準。

縣長徐耀昌表示，近期疫情升溫，呼籲鄉親清明節連假分流祭祖掃墓；另3、4月媽祖遶境活動，所有參與者都須接種3劑疫苗才可參加，活動中不得鑽轎腳或搶轎。

他也呼籲，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。