高雄市長陳其邁今（30）日表示，高雄今天新增1例確診個案，是在居隔期間確診，相對來說沒有社區感染風險，今天也不會開防疫記者會。

針對海大教師跑8大場所造成疫情擴散，陳其邁表示，原則上高雄今天不會開記者會，有1例確診，為居隔期間轉陽的個案，所以沒有社區傳播風險 。

陳其邁也說，尊重該確診者的隱私，但是八大行業在昨天也跟大家報告，第一個當然是要三劑疫苗打好打滿，第二個就是每周到4月30日前要快篩，所以持續的在前天就開始進行聯合稽查跟輔導，希望說業者能夠配合 。

陳其邁提到，在這段期間，看起來似乎在台灣一些零星社區感染的個案，他今天也特別注意到說，其實在像新北有一些在公寓大樓上下連動部分，零星各縣市都會有一些社區的不明感染源個案。

陳其邁認為，所以代表說社區的風險增加，一方面，高雄市政府在一些重點的區域，只要說密閉空間沒有戴口罩，這個都是相對來講，風險會比較高的地方，因此提醒所有的市民要注意防疫措施，必須要落實。