韓國疫情全面失控，光前天(22日)就創下單天新增49萬案例，過去7天平均日增36.7萬人確診，未料當地權威醫師、韓國疫苗協會副會長馬相赫竟在臉書PO文稱「現在韓國沒染疫的，人際關係都有問題」，引發軒然大波，本人也緊急刪除PO文。

根據《首爾日報》3月17日報導，馬相赫在臉書PO出數篇掀起爭議的文章，包括「現在韓國成年人沒染疫的，都是人際關係有問題的」、「真正的朋友不就該一起吃飯喝酒，然後感染病毒嗎」、「如果家中有親戚確診自己卻沒事，應該根本就不是真正的一家人吧」，更稱現在沒染疫的韓國人，可以當作天然紀念物看待了。

馬相赫在臉書PO出數篇掀起爭議的文章，雖然過沒多久就刪除，但仍遭網友截圖。(圖／搜狐新聞)

馬相赫同時也猛批韓國政府與病毒共存的方針，大罵防疫政策就是一群連新冠病毒是什麼都不知道的政客搞出來的「政治防疫」，把新冠病毒當流感看待，「這些人應該直接消失」，他更批評如今韓國到晚上，竟然找不到地方醫治，政府只會要求確診民眾在家，實際上根本是被軟禁等死。

或許可能是不滿政府防疫政策的嘲諷，但馬相赫PO文依舊引起韓國輿論抨擊，馬相赫事後雖刪除貼文，但表示自己沒有政治野心，也沒有官位，所以可以暢所欲言，外界要如何解讀文章，則不是他該管的。