柯文哲又預言「社區確診會燒起來」 連假加劇傳染風險

本土疫情升溫，台北市長柯文哲30日分析，在擁有進步相當多的疫調系統情況下還會出現不明感染源，代表社區確診量應該不少，會慢慢燒起來，全民在疫情爆發前要想清楚國家防疫戰略要採清零或與病毒共存，他提醒通常傳染是連假最嚴重，放假期間政府運作速度變慢、人員流動變大，每一個連假對政府來講都是壓力。

柯文哲今午主持防疫記者會，他面對有無防疫新措施時指出，疫情打了2年，特別是有其他國家經驗，最近一直觀察韓國和香港，這2個地方是失控，韓國是總統大選失控，一直到5月10日新總統上任前，整個韓國應該還是很難控制，1天平均最少有30萬人確診，每周確診數量就多達200萬人，跟總統大選大規模造勢防疫做得比較差有關，另外新舊政權交接防疫一定比較差，這情形去年美國總統選舉也看到一遍。

他表示，香港是另一個案例，香港是典型戰略和戰術沒有符合，一直想要清零，可是戰術上又沒辦法清零，用清零戰略卻採用與病毒共存戰術，後來就亂七八糟了，日本是比較嚴謹的國家，疫情燒起來又控制下去，新加坡也是燒起來又控制。

柯文哲強調，台灣要想想看國家防疫戰略，像美國就很勇敢，不想影響經濟發展撐過去，全都不管了不戴口罩，每日確診者下降至3萬人以下，但代價是死了超過60萬人。

他說，轉過頭來要開始思考台灣國家防疫戰略，如果要相對清零，防疫措施就要拉高，若要走向開放，就要跟老百姓講清楚，代價是多少，以過去經驗來看，在社區已經出現不明感染源，感染數量會慢慢再上升。

柯文哲剖析，疫調系統相對1年前進步相當多，以進步相當多的疫調系統、還有電子足跡，在台北市還出現不明感染源，表示社區確診量應該不少，他認為慢慢會燒起來，過程中到底要用多大力氣阻止，去年5月沒有疫苗，自主封城沒有出動軍警，2周就控制下來。

他認為，大概還有1周時間思考，台灣防疫戰略怎麼訂，是要清零或與病毒共存，如果要清零對經濟代價多少要想好，如果與病毒共存，就還是要面對社區感染人數上升、死亡人數出現，到底多少人數是可以忍受的，這已經不是醫學問題，是價值選擇問題，國民在疫情爆發前夕要想清楚，到底國家戰略要想哪一種。

柯文哲還說，疫情慢慢往上升，到底要怎麼做這幾天要想一下，通常傳染是連假最嚴重，放假期間政府運作速度變慢，人員流動變大，每一個連假對政府來講都是壓力。