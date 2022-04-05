澳媒報導，中鐵建工集團（巴紐）地產公司承建巴布亞紐幾內亞最高大樓諾德中心，由於多項安全問題遭監管機構撤銷「使用許可」；這家中資公司已訴請當地法院裁定媒體不得進行相關報導。

澳洲廣播公司（ABC）根據外流至記者手中的文件今天報導，由中鐵建工集團（巴紐）地產公司，英文名稱The China Railway Construction Engineering Group（PNG）Real Estate Co. 承建位於南太平洋國家巴布亞紐幾內亞（簡稱巴紐）首都莫士比港（Port Moresby）的23層高大樓諾德中心（Noble Centre），被指出現75處不符合建築安全。

這75處不合格的地方，其中有超迢10處屬嚴重的技術、電路和消防安全問題，遭當地專業監管機構評定為不適合居住。

ABC指出，中鐵建工集團（巴紐）地產公司聲稱已投資9500澳元（約新台幣20億7000萬元）與巴紐國營企業巴紐港口公司（PNG Ports Corporation）合作興建諾德中心。不過，針對ABC提出對諾德中心安全問題的詢問，僅表示目前正在和其商業夥伴巴紐港口公司就事件進行討論。

巴紐國家首都地區建築理事會（National Capital District Building Board）於2021年9月發出書面聲明，為了公眾和住戶安全著想，必須撤銷諾德中心的使用許可（occupancy certificate）。報導提到，諾德中心目前空置，尚未有住戶入住。

報導中提及，巴紐國家首都地區建築理事會在聲明中提到，有技術報告指諾德中心出現多處「高度違法」、「不符合規定」、「施工不當」和「危險」等問題；其中包括有多支承載鋼柱生鏽、外牆磚塊並未平整地鋪設、有些地方未灌上水泥、多個彎角托架生鏽並且安裝不當。

此外，消防逃生樓梯和自動灑水系統也不符合規定。大樓內還有一個燃料庫出現洩漏問題。

國家首都地區建築理事會主席克雷諾尼利（Sir Luciano Cragnolini）向ABC表示，他並不確定諾德中心的建築結構是安全的；而且整幢大樓裡面出現太多安全問題。

報導稱，諾德中心的安全問題已成為莫士比港不少人的關注話題；不過，當地的媒體卻沒有任何相關報導，原因在於中鐵建工集團（巴紐）地產公司已採取法律行動，成功爭取法院命令媒體噤聲。

中鐵建工集團（巴紐）地產公司於去年向法院提出請求，稱該公司有權針對有關諾德大數的技術報告提出反駁；任何媒體報導都可能會對該公司和諾德中心的聲譽造成「不可彌補的損失」。

當地法院在2021年10月4日頒布臨時命令，禁止所有當地媒體報導有關諾德中心的安全問題。

報導指出，諾德中心的個案，其實反映出來自中國對當地援助和投資工程的品質問題。

中鐵建工集團（巴紐）地產公司的母公司為中國鐵路工程集團（簡稱中鐵工）；據母公司網站資料指出，「中鐵工」由中國國務院出資經營。換言之，是屬於中國中央直屬企業（簡稱「央企」）。