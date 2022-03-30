海軍168艦隊濟陽級軍艦士官確診 軍方：由司令部統一說明 15:012022/03/30 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 30日傳出有海軍168艦隊濟陽級軍艦上一名士官確診，海軍艦指部對此沒有多加回應，僅表示已經作好隔離與消毒作業。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情持續延燒至社區、校園，根據病毒基因定序結果，目前國內已有21條Omicron傳播鏈，其中9條為BA.2亞型。30日更傳出有海軍168艦隊濟陽級軍艦上一名士官確診，海軍艦指部對此沒有多加回應，僅表示已經對好對應的隔離與消毒作業。 海指部說，因為權責問題，將由海軍司令部統一說明。 與美較勁 中國軍艦首現非洲吉布地基地 基隆南榮國中確診學生進校門前發燒 同班25人居隔10天 #海軍 #左營 #168艦隊 #濟陽級 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診者搭遊覽車來台南進香 留宿香客大樓1晚 12:002022/03/30 生活 去年少篩出680人 疫情影響大腸癌篩檢量 醫師憂晚期確診潮 13:102022/03/30 健康 海大確診教授揪3師爽玩禮服酒店 校方：將議處 11:192022/03/30 生活 北市幸安國小師住中和社區今確診 家長驚：才辦完園遊會 12:022022/03/30 生活 宜蘭縣某國中2教師確診 全校千人篩檢 停課10天 08:402022/03/30 生活 大潭電廠＋12 陳時中吐憂心：隔壁工程也爆確診 規模更大 14:412022/03/30 生活 基隆又1校淪陷 南榮國中學生確診全校停課1日 09:392022/03/30 生活 瑞士驚傳跳樓奇案 法國家庭接連從陽台跳下4死1傷 03:382022/03/30 國際 最後考驗將至！醫曝確診人數已不重要 這件事是關鍵 09:172022/03/30 生活 竹市關東國小1學童確診 全校停課至4 ／10 09:042022/03/30 生活 北基桃傳有師生確診停課 侯友宜：新北今無停課學校 11:282022/03/30 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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