本土疫情持續延燒至社區、校園，根據病毒基因定序結果，目前國內已有21條Omicron傳播鏈，其中9條為BA.2亞型。30日更傳出有海軍168艦隊濟陽級軍艦上一名士官確診，海軍艦指部對此沒有多加回應，僅表示已經對好對應的隔離與消毒作業。

海指部說，因為權責問題，將由海軍司令部統一說明。