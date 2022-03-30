中央流行疫情指揮中心表示，國內今天新增56例本土個案，其中包含4條感染源待釐清傳播鏈，分布於桃園、新北及台中。陳時中證實，台中婚宴傳播鏈3人中案23277為海軍士官，由於該案足跡遍布南北，目前會比較注意他的足跡，當然也不排除其他感染可能性。

陳時中表示，新增一條台中婚宴傳播鏈，先用這個名詞稱呼，但確診3人都沒有住在台中，其中23266、23268都是住在台北，到台中參加婚宴；23277住在基隆市，工作場域在高雄，該案正在服役，3月21日到28日休假，26日到台中參加婚宴，28日回高雄。

台中婚宴傳播鏈3人關係為何、是否有其他傳播來源，陳時中表示「都還需要去釐清」，由於台中已有一段時間沒有個案，被台中其他個案感染的可能性相對低，目前比較注意23277的足跡，當然也不排除其他可能性。由於海軍士官染疫，外界關心是否會暫停教召？陳時中表示，這和教召沒有關係，80多位同袍目前檢驗都是陰性。

另一條感染源不明傳播鏈為桃園個案23258、23275，陳時中說，兩位都是舞蹈老師，他們的舞蹈教室開在桃園，但有在台北或宜蘭兼課，相關學校已經展開匡列和檢驗。

其餘兩條感染源不明傳播鏈都在新北。陳時中說，案23170住在新店，服務於台北的按摩店，疫調持續進行；至於案23259則是檢疫所員警，Ct值僅11，由於集中檢疫所住的都是確診病人，感染可能性高，定期採檢3月24日為陰性，3月29日驗出陽性，該檢疫所部分人員需要隔離，目前檢驗都是陰性，但要換一班人進去。