台南市永康區永信國小今（24）日緊急通告，經衛生單位通知，校內學生與確診足跡重疊，需進行居家隔離，學校今停課一日進行環境清消，足跡重疊的班級則是停課兩天。永信國小附近的某補習班，也緊急在臉書公告全館今預防性停課一日，進行全館消毒。

另外，台南市東區的後甲國中，也因學生與確診者足跡重疊，該班級全班預防性停課兩天，其他學生則是停課一天。