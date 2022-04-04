今（4）日國內新冠肺炎本土確診新增133例，前台大醫院感染科醫師林氏璧觀察近七日確診數，認為透過匡列疫調，有阻斷指數型上升的效果，不過也受連假影響採檢量較少，仍不可掉以輕心。

林氏璧在臉書發文指出，今日本土新增133例，延續昨天的趨勢，「看起來是有經過匡列疫調阻斷之下的數字，還沒到指數型上升」，但仍要考量是假日送檢量較少所致，如同上次過年後一樣，要在每日篩檢量較高時才能見真章。

要觀察國內疫情變化，林氏璧也建議，中央除了公布每日境外移入下機檢測的陽性率，本土PCR陽性率應該也要配合著採檢數一起看，才會比較客觀，更點名新北市長侯友宜和基隆市長林右昌，希望公布每日檢驗數還有PCR陽性率，最好能做出七日平均陽性率的圖表，民眾更能掌握疫情變化。

至於醫療量能部分，林氏璧感謝指揮中心今天公布COVID-19全國病床數，以目前空床率68.3%，推論病床數應會分不同的階段再增加，做好病患分流的準備。