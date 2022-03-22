俄羅斯盧布周一穩定在1美元兌104盧布附近，而俄羅斯的OFZ政府債券在周一也恢復交易。同時投資人也在關注俄羅斯償還國際債券票息的能力。

讚莫斯科的交易中，盧布一度上漲0.8%，來到104盧布，收盤漲0.1%，為1美元兌114.64盧布。

隨著俄羅斯逐步恢復金融市場運作，市場關注關於該國財政狀況的線索。

俄羅斯在周一預定要支付一筆2029年到期國際債券的持有人6560萬美元的票息，如果債權人要求獲得盧布利息，俄國財政部有權以盧布支付。

儘管市場對俄國償付能力的擔憂，俄國在上周末支付了戰事爆發以來首批的以美元計價債券的票息，避開了違約的風險。

俄羅斯央行也表示，莫斯科證交所在周一恢復債券交易，央行會購買OFZ債券，希望能限制交易的波動。

據莫斯科交易所的數據，在周一當地上午10點恢復交易之前，以盧布計價的OFZ債券價格在盤前交易下跌了3分之1，周一總交易金額來到138億盧布(約1.28億美元)。

Locko Invest公司表示，俄羅斯央行對OFZ系列債券的出價從800億盧布到1200億盧布(約7.7億至11.5億美元)之間不等，Locko表示，「這已經夠多了」。

俄羅斯央行尚未說明何時可以恢復股票等工具的交易，央行正在尋找在避免市場崩潰，同時可以清理積壓交易的辦法。但央行已准許在未來兩周恢復數量有限的金融市場操作。

莫斯科交易所周二將再次開放OFZ政府債券的交易，但股票市場仍將休市。