中央流行疫情指揮中心將於24日召開專家會議討論青少年、兒童疫苗接種事宜，衛福部長陳時中表示，國內剩餘的BNT疫苗還有23萬劑，目前還在與廠商洽談新合約，以滿足國內120萬青少年的需求，至於合約很快就會敲定。

爭議許久的12至17歲青少年第三劑，以及5至11歲兒童接種新冠疫苗，將於3月24日召開專家會議進行討論。公衛專家陳秀熙指出，據國外統計，5至11歲兒童接種BNT疫苗，約有5成出現多發性發炎症候群，陳時中表示，由於兒童、青少年接種疫苗充滿爭議，因此專家要形成共識將不容易，因此詳細結果要等24日開完會後才會比較明朗。

陳時中也坦言，目前正在與BNT洽談新合約，以滿足國內120萬名青少年、兒童需求，雖然國內庫存僅剩23萬劑，但合約一直有在談，內容包含次世代疫苗的選擇權，相信很快就會敲定。

截至今天為止，我國第一劑疫苗覆蓋率8成3，第二劑7成7，第三劑僅4成7，陳時中說，自提供500元禮券接種獎勵後，約增加一成打氣，有達到拉升效果，若拿3月3日到3月5日的接種數據，與加碼禮券前3天10至12日相比，整體約從3萬6000人增加到4萬人，但若沒有500元禮券的誘因，數字肯定會從3萬6往下降，呼籲民眾踴躍接種疫苗，而有獎勵的人則更應該接種。