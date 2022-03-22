2022智慧城市展22日在南港展覽館揭幕，本次活動計有300餘家廠商約使用1000個展位在南港展覽2館展示，本次活動是主辦單位首次跨出台北與高雄市合辦，另外有台北市政府、桃園市政府、高雄市政府、台南市政府、台中市政府、新竹市政府、花蓮縣政府、雲林縣政府、台東縣政府及新北市政府等參與展示，主要的目的是希望激勵更多的城市首長發展智慧城市，以提升民眾生活福祉，更希望透過展會的強大能量來創造城市新的經濟動能。
在新冠肺炎疫情影響下今年主辦單位仍然透過外交部申請100位海外人士入境的防疫泡泡許可，使得海外人士得以參加展覽，讓與會人士得到更多互相交流的機會，當日展館入場人數眾多，參展廠商與各地方政府相關人員與參觀人士互動熱烈，透過多場的國際線上與國內論壇，得到經驗的交流與商機。雖然活動中一度傳出有新冠肺炎確診人士的足跡進入會場，但在臨時閉館消毒後，所有活動如期進行。
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