2022智慧城市展22日開幕，中保科技請來辣妹介紹智慧城市及系統服務等展出產品。（鄭任南攝）

台南市府與廠商宏碁集團合作展出的智慧停車充電柱，讓充電樁走出商辦大樓、停車場，進入路邊停車系統，除提供充電功能，整合車牌辨識，可開立停車單，還可搭配車擋或其他管理方式，減少燃油車占用、久停等問題。（鄭任南攝）

全球動力科技集團展出一款XR智慧防災模擬系統供參觀人士體驗，透過沉浸式情境演練，訓練消防員高壓環境應變力。（鄭任南攝）

凌群電腦展出智慧型服務機器人AYUDA，具有人臉辨識、可移動、人形偵測、語音辨識、語音交談、視訊及自學地圖尋標導航等功能，以貼近成人身高的160公分高度，更易於互動，使服務對象倍感親切。（鄭任南攝）

台南市政府展出的AI影像辨識處理平台，運用無人機的高機動性，以鳥瞰方式綜覽大型活動周邊人潮車流，並與傳統固定式路邊相機互相輔助，及時進行影像辨 識及分析，協助監控人員快速反應調節號誌，以提升車流紓解效率。（鄭任南攝）

桃園市府展出與參展廠商勤崴國際合作的一款無人自動清掃車，傳統的街道清掃工作，經常伴隨著需於清晨或深夜等危險時段投入，除了一般街道，甚至較為危險的地段空間，比如人煙罕至的高架橋底下等同樣有清掃需求。為降低第一線人員風險，自駕掃街車的發展應運而生。（鄭任南攝）

智慧城市展22日於南港展覽館開幕，卻在近午時分傳出有新冠肺炎確診人士的足跡進到南港展覽館，主辦單位立即清場，由消毒人員進入進行清消。（鄭任南攝）

智慧城市展22日於南港展覽館開幕，卻在近午時分傳出有新冠肺炎確診人士的足跡進到南港展覽館，主辦單位立即清場，由消毒人員進入進行清消。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲（右4）在2022智慧城市展場外，與鴻海董事長劉揚偉（左4）、副市長黃珊珊（左3）等一同試乘鴻華先進科技自主研發電動巴士MODEL T。（鄭任南攝）

2022智慧城市展22日在南港展覽館揭幕，本次活動計有300餘家廠商約使用1000個展位在南港展覽2館展示，本次活動是主辦單位首次跨出台北與高雄市合辦，另外有台北市政府、桃園市政府、高雄市政府、台南市政府、台中市政府、新竹市政府、花蓮縣政府、雲林縣政府、台東縣政府及新北市政府等參與展示，主要的目的是希望激勵更多的城市首長發展智慧城市，以提升民眾生活福祉，更希望透過展會的強大能量來創造城市新的經濟動能。

在新冠肺炎疫情影響下今年主辦單位仍然透過外交部申請100位海外人士入境的防疫泡泡許可，使得海外人士得以參加展覽，讓與會人士得到更多互相交流的機會，當日展館入場人數眾多，參展廠商與各地方政府相關人員與參觀人士互動熱烈，透過多場的國際線上與國內論壇，得到經驗的交流與商機。雖然活動中一度傳出有新冠肺炎確診人士的足跡進入會場，但在臨時閉館消毒後，所有活動如期進行。