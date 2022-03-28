「動態自造實驗室」作品《流動》。（新北市文化局提供）

府中15新北市動畫故事館舉辦「未來狂想曲」特展，開箱影片已於26日上線，由廣播金鐘獎藝術文化主持人得主朱家綺透過有趣生動的方式介紹藝術家作品，展場以「城市樂園」、「生態永續」與「文化綠洲」為主題，科技藝術為媒介與工具，結合科幻想像與現實生活，展現生態永續發展的未來型態。

新北市文化局表示，為讓大眾體驗科技帶動影像藝術進步，期透過科技藝術讓民眾看見周遭生活環境的變化，「未來狂想曲」展出藝術家如何透過作品呈現人與自然、人與人、或與社會之間互動共存的改變，並以「城市樂園」、「生態永續」與「文化綠洲」為主軸，強調藝術創作的發展、創新科技和人類生存樣態的轉變更是息息相關。

「未來狂想曲」特展邀請15位藝術家透過創意與創新，以科技藝術為媒介與工具，展現自然生態，特展內容涵蓋了9項SDGs（聯合國永續發展目標），包括旅居台灣的法籍聲音藝術家Yannick DAUBY作品《藻礁》，以「生態永續」為概念，將台灣水底自然生態的變化記錄，結合數位技術創作，讓民眾透過耳朵享受暢遊在水底世界的感受。

此外，「文化綠洲」代表作則來自「動態自造實驗室」的《流動》，團隊為滿足植物對水的需求，改善電極材質、形狀、接觸面積等，提升發電效率，讓植物行光合作用，使其成為自體循環的作品。

「未來狂想曲」共展出22件作品，涵蓋數位音像、大型雕塑、機械裝置、水彩等複合媒材，展示對物質生物等的想像，認識人與自然生態的關係，展覽即日起至4月17日於府中15展覽室3、4樓展出，專家導覽將於3月26日及4月16日舉辦，詳細訊息可查詢府中15官網。