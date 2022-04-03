台北市今新增19例本土確診，分別居住於北市10個行政區，台北市副市長黃珊珊今天受訪指出，SOGO百貨3月22日至4月2日在12樓舉辦特展，共61個攤位，目前是120位特展工作人員，但今天有1例個案，相關人員目前全部匡列居家隔離，會由居住地單位安排採檢。

黃珊珊今陪同市長柯文哲視察劍潭加強型防疫專責旅館，接受媒體訪問時表示，SOGO百貨今天全館停業1天清消，所有員工約800多人皆採取企業快篩，呼籲有去逛特展的民眾可先用家用快篩、或到北市立聯合醫院七大院區採檢，由於特展參與民眾多，提醒大家做好自我健康監測，有疑慮要先快篩再就診。

此外，今日立法院也傳出兩名立委助理確診，黃珊珊表示，北市府會依照中央SOP匡出密切接觸者、工作場域及進出動線，針對發病前4天足跡進行匡列，無論是在立院或其他公家機關都已在做疫調中，有狀況也會發細胞簡訊，在立院與立委研究室同層、同電梯的民眾，也建議先自我健康監測，有不舒服先快篩。

外界憂心，立院助理也會接觸到政府各部會，恐增添防疫風險。黃珊珊則說，現在大部分都是輕症，有些公家機關也發生這樣的狀況，不過現階段仍要依照規定完成匡列，北市採取密切接觸者第一圈先驗，如果第一圈沒問題，第二圈就不用擔心。