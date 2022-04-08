國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，高雄連日本土確診個案激增，疫情也燒進校園，此波疫情導致高雄共有3間學校受到波及，其中有2校是班級停課，另外1校則是全校停課，高市府教育局表示，已第一時間匡列相關接觸者，也再次提醒有症狀的師生不要到校，並應立即就醫。

高市府教育局表示，目前有3所學校受到疫情波及，也都即時找到確診個案，並匡列個案的班級、社團、補習班等接觸者，遭匡列人員禁止進入校園，需依規定隔離10日，希望藉此阻斷傳播鏈，並防堵疫情在校園內擴散。

高市府教育局指出，目前高雄市停課狀況分別為A國小由案25987引起全校停課，居家隔離人數共119人、自主健康管理76人；而B高中則由案26280引起共2班停課，居家隔離人數101人、自主健康管理93人；C幼兒園由案25985引起共2班停課，居家隔離人數31人、自主健康管理56人。

教育局表示，停課期間將啟動線上教學，讓學生在家仍有學習進度，此外，也會關心學生停課期間的心理狀況，特別設立校園關懷防疫專線，親師生隔離期間有問題皆可以撥打教育局專線，也會請相關人員主動電話連繫詢問是否有需要協助的事項，再次提醒有相關症狀的師生不要進入校園，且應立即就醫，防堵疫情在校園傳播。