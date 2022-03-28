德國總理蕭茲(Olaf Scholz)周日對德國第一電視台表示，由於俄國入侵烏克蘭，德國決定能源供應必須更加的自主，德國也必須為此接受較高的能源成本。

蕭茲重申，延長德國核電廠的運轉時間是無濟於事的；德國退出煤炭的時間規畫將取決於德國擴張再生能源的進展有多快。

德國剩餘的核電廠在俄烏戰事爆發前即預定於2022年底全數停止運轉。然而戰事爆發後，各界一度討論是否延後核電廠的除役時間。

德國國會上周五通過一項立法，要求私人營運的天然氣儲存設施在今年底的冬季到來前須達飽和的儲備，以避免在俄羅斯中斷供應而出現能源短缺。

根據該法令規定，天然氣工廠必須在8月1日前裝載滿65%儲量，在10月的冬天暖氣供應季之前必須裝滿80%，在11月之前達到90%。而德國目前的儲量水準為25%。

新立法也允許德國的天然氣交易中心、歐洲交易中心(THE)在緊急情況下可以利用國家資金透過招標來購買天然氣。

德國經濟部長Robert Habeck日前表示，在俄國入侵之後的四周，德國從俄羅斯進口的天然氣占比已從55%減少到了40%。

另外俄羅斯也在上周五提出警告，對歐洲出口的天然氣開始要以盧布計價和支付，可能只有幾天之遙。

克林姆林宮上周表示，總統普丁(Vladimir Putin)已下令俄羅斯天然氣公司(Gazprom)只接受以盧布計價的出口付款，該公司僅有4天的時間來研究具體作法。

要求盧布支付將支撐俄羅斯貨幣。自2月24日俄羅斯入侵以來，盧布匯率大幅下跌。普丁在上周三的命令讓盧布兌美元匯率上漲9%。

與此同時，歐洲基準天然氣價格、荷蘭天然氣價格大幅上漲，主要是市場擔心各國是否願意，或是否能夠以盧布支付。