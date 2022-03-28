鈊象(3293)上周五法說會，對於今年成長仍樂觀以待，雖然大盤重挫300點，盤中一度逆勢上漲，法人認為，美國新博弈平台第二季上市為潛在成長動能，今年營收及獲利仍可雙位數成長，帶動評價復甦。

鈊象2021年營運創新高，獲利達47.3億元，毛利率也維持在96％，主要是因為六大App金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺，以及海外授權業務表現穩健；商用機台營收比重也攀升，顯示出貨持續回溫。

2022年除了來去年推出的休閒老虎機平台SlotTrip貢獻開始增加，今年底前單月營收有望突破千萬元；而美國推出第二個授權平台，透過不同的遊戲內容設計，希望今年6月發酵；鈊象也開發全新的授權遊戲平台，預計將在第二季推出，9月開始貢獻營收。董事長李柯柱仍樂觀今年成長動力，但能夠成長多少，要看這些新平台推出後帶來的整體效益。

商用機台2021年已有明顯復甦，但因各地復甦狀況較不一定，未來仍有空間再大量推廣，2021年推出A9、奧特曼變身街機銷售都不錯，2022年5月將再推出兩款新機種，預期2022年機台成長與網路遊戲成長速度相近。

鈊象毛利率與費用率、稅率皆維持穩定，法人預期疫情後網路遊戲仍維持穩健成長，法人預估全年獲利坐5望6，挑戰60億元以上新高。