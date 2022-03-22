嘉義喜宴疫情延燒，雲林縣21日3所國小、1所高中因有接觸者預防性停課清消，22日新增5所國小預防性停課，包括崙背、廣興、華南、仁和、大埤國小；雲林縣府今也宣布，暫停跨縣市校外教學、畢業旅行及交流活動，校園僅開放戶外操場，室外球場、運動設施、室內空間不開放。

教育處長邱孝文表示，21日停課的下崙、飛沙國小相關人員PCR檢驗陰性，今（22日）恢復上課，水燦林國小停課一周。

22日又有5所國小因有人與嘉義喜宴確診者接觸而停課，分別是崙背國小、西螺廣興國小、古坑華南國小、大埤鄉仁和國小、大埤國小。

邱孝文表示，中央的規範是1名師生確診則該班停課，1校有2名師生確診則全校停課；雲林採取較嚴格防疫規範，1校只要有1名師生確診就全校停課10天，1鄉鎮有三分之一學校停課，則該鄉鎮學校全面停課。

因應疫情升溫，雲林縣府上月才開放的國中小室內運動空間政策緊急取消，僅開放戶外操場，另外，跨縣市校外教學、畢業旅行及交流活動即日起暫停。