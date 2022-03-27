警察群聚燒進校園 基隆某高中3生確診 全校停課到4／5 14:162022/03/27 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市警局染疫風暴擴大，驚傳某高中3名高職部學生確診。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市警局染疫風暴擴大，驚傳某高中3名高職部學生確診，為2男1女，校方今天緊急通知全校師生回校篩檢，並宣布停課至4月5日。 據了解，校方昨接到衛生局通知，指有2名高職生確診，立即通知國中部所有學生下午2點前、高中職所有學生下午3點前回到學校篩檢，並宣布停課至4月5日。未料，今天又傳出1人確診，市府將於下午3時記者會對外說明。 陸單日破5千例本土確診 天津全市核酸檢測 基隆市警局疫情風暴擴大 局長下令逾千人中午前完成採檢 #新冠肺炎 #台灣 #警察群聚 #停課 #基隆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診男曾搭高鐵到成功嶺懇親 11接觸者採檢皆陰性 17:132022/03/26 生活 護理師遭拒診枉死 上海醫院紛復診 04:102022/03/27 產業財經 黃偉晉工作人員確診鬼鬼急快篩 04:102022/03/27 娛樂新聞 黃偉晉工作人員今突傳確診 經紀公司回應了 18:262022/03/26 娛樂 基隆疫情升溫 4個分局偵查隊全淪陷 04:102022/03/27 生活新聞 疫情南北燒 檢疫降為7天 陳時中：沒有時間表 04:102022/03/27 生活新聞 基隆刑警大隊淪陷 再爆3警確診 累計7人染疫 10:252022/03/27 生活 樹林科技廠群聚狂燒 2確診者都來「這超商」 新北市府急發540封簡訊 20:432022/03/26 生活 SJ神童打完3劑疫苗 染疫康復「2次中鏢」海外行程全喊卡 08:472022/03/27 娛樂 全球傳動員工確診 停工清消 04:102022/03/26 財經要聞 高雄化工廠案匡5460人均採陰 邁：恐還有確診者 04:102022/03/26 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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