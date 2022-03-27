基隆市警局染疫風暴擴大，驚傳某高中3名高職部學生確診，為2男1女，校方今天緊急通知全校師生回校篩檢，並宣布停課至4月5日。

據了解，校方昨接到衛生局通知，指有2名高職生確診，立即通知國中部所有學生下午2點前、高中職所有學生下午3點前回到學校篩檢，並宣布停課至4月5日。未料，今天又傳出1人確診，市府將於下午3時記者會對外說明。