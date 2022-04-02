台北市今日新增18例本土個案，年齡介於未滿10歲至60多歲間，14名男性、16名女性，本土案例分別居住在北市萬華區4例，南港區、松山區、北投區、內湖區、大安區、大同區及士林區各2例，其中案23979為大同區雙蓮國小幼兒園的學生，共影響3個班級100名師生，停課至4月11日。

北市衛生局表示，新增18例本土病例，其中有8例已知感染源，包括桃園舞蹈教室有關為萬華區案23769、家戶感染1例（松山區案23773），與台中婚宴傳播鏈有關1例（萬華區案23774）、參加基隆市刑警表揚餐會1例（南港區案23885）、與新北市保齡球館足跡重疊1例（松山區案23850）、基隆某大學群聚2例（萬華區案23851、內湖區案23883）、花蓮旅遊團1例（南港區案23884），餘10例衛生單位持續疫調以釐清感染源。

北市衛生局說明，4月2日新北市新增本土病例中有1名護理師為案23987為30多歲女性，在北市中正區某醫院專責病房擔任護理師，3月28日例行性採檢為陰性，4月1日出現輕咳、喉嚨痛症狀，自行至醫院採檢，PCR陽性確診，CT值27。

北市衛生局表示，該名護理師曾與新北市公布確診者所涉健身房足跡重疊，但仍需進一步釐清其感染源；該醫院匡列居家隔離4人，連同同病房工作人員29人採檢結果皆為陰性。

北市衛生局說明，4月2日新增本土病例及外縣市確診病例於臺北市公共場域足跡，經疫調後合計匡列居家隔離263人，另擴大採檢104人，採檢結果尚在檢驗中。