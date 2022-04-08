「城市博覽會」原訂4月22日至5月2日在基隆市舉辦，但隨著新冠疫情全國擴散，8日基隆市長林右昌宣布，城市博覽會將延遲到6月10日至19日，希望能用最好一面，讓城市博覽會呈現在所有國人面前。
林右昌表示，雖然基隆疫情持續受到控制，然而全國疫情仍然在發酵，基隆市花了很長時間在準備博覽會，如果在疫情影響下，可能減少參與博覽會人數，防疫措施也會影響觀展意願跟規畫。
林右昌說明，市府團隊已與策展團隊開會取得共識，將城市博覽會順延到6月10日至19日。
「城市博覽會」原訂4月22日至5月2日在基隆市舉辦，但隨著新冠疫情全國擴散，8日基隆市長林右昌宣布，城市博覽會將延遲到6月10日至19日，希望能用最好一面，讓城市博覽會呈現在所有國人面前。
林右昌表示，雖然基隆疫情持續受到控制，然而全國疫情仍然在發酵，基隆市花了很長時間在準備博覽會，如果在疫情影響下，可能減少參與博覽會人數，防疫措施也會影響觀展意願跟規畫。
林右昌說明，市府團隊已與策展團隊開會取得共識，將城市博覽會順延到6月10日至19日。
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