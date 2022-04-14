文化部今日公布藝FUN券使用率，共發放約314萬份，截至4月14日為止，已領券逾281萬份，領券率約90％，使用金額逾13億元，使用率約77％。

文化部表示，藝FUN券預算為16.1億元，發行18.8億元，預計至月底截止日預算執行率可達100％。

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