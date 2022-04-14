藝FUN券4月底截止 使用金額破10億 10:262022/04/14 中時 李欣恬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 文化部長李永得今日上午在立法院備詢。（李欣恬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文化部今日公布藝FUN券使用率，共發放約314萬份，截至4月14日為止，已領券逾281萬份，領券率約90％，使用金額逾13億元，使用率約77％。 文化部表示，藝FUN券預算為16.1億元，發行18.8億元，預計至月底截止日預算執行率可達100％。 台泥去年每股賺3.3元 將配發1元現金股利、1元股票股利 台積電尾盤踉蹌 萬七沒守住 #FUN #金額 #領券 #率約 #文化部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北年貨大街 15年都同廠商得標 04:102022/04/12 地方新聞 晶呈科IPO 國票證主辦 04:102022/04/08 全球財經 狂賺4,273億 航海王 榮登去年海外投資王 超越電子零組件、半導體產業 04:102022/04/13 財經要聞 合庫台灣Pay繳牌照稅 樂享回饋 04:102022/04/13 投資理財 國際板發債量 今年有三變數 04:102022/04/14 金融．稅務 女通緝犯盜刷300筆金額上百萬 花27萬買英國短毛貓 12:372022/04/09 社會 電子零組件拉貨主力 3月出口435億美元史上最高 10:062022/04/09 財經 核准戶數達58萬9,200戶 國銀紓困振興貸款 破5兆 04:102022/04/13 金融．稅務 退休理財術－不婚族樂退 必備增額終身壽險 04:102022/04/09 產業特刊 行政執行署全國聯合拍賣 拍定金額破2億創新高 20:132022/04/12 社會 提前買回高收債 三利多成避風港 04:102022/04/12 投資理財 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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