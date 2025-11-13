客運駕駛荒未解，公路與國道客運仍缺671人，國道短途通勤路線如北桃、北基等，尖峰時段總大排長龍。現行雙層公車僅開放市區行駛，交通部今預告修法，將開放雙層公車行駛國道與快速公路，車高限制下修至4公尺，路線須避開強風禁行路段，預計明年1月底完成修法後開放，屆時待業者自行評估是否購買雙層公車使用，交通部也正研擬購車補助，但補助比例仍討論中。

公路局最新統計至114年11月，公路客運缺員671名駕駛，市區客運缺員1344名駕駛，合計缺員2015名駕駛。

交通部預告修正「道路交通安全規則」與「高速公路及快速公路交通管制規則」，草案預告30天。交通部表示，鑑於近年運輸業駕駛人力短缺，致尖峰時段國道客運運能不足，經參考國外經驗，修正部分條文，開放公路汽車客運業者使用雙層大客車行駛高速公路與快速公路。

市區雙層公車高度規定不超過4.4公尺，交通部也修正行駛高、快速公路的雙層公車高度規定，明定經公路主管機關核准可行駛高、快速公路的雙層公車全高不得超過4公尺，另配合車輛型式安全審驗管理辦法車輛車身規格規定，針對走道有效寬度已調和聯合國UNECE R107規定，修正將雙層公車走道有效寬度由32公分修正為45公分。

交通部長陳世凱指出，未來雙層公車上國道，針對駕駛會有不一樣的訓練，車體也會有限制，強風時會禁止行駛，盼明年1月底完成法制化作業，屆時雙層公車載運人數變多，可紓解尖峰排隊問題，業者在規畫上可減少班次，就不需這麼多駕駛，希望對乘客、業者雙方面都有幫助，但實際使用仍要看業者決定。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦補充說明，目前市區雙層公車多為觀光用途，為開頂式公車，限高4.4公尺，此案為適用國道車型，車頂應為「封閉式」，限高為4公尺，車體部分，國內已有車廠可打造雙層巴士，未限制廠牌國籍。

胡廸琦提到，目前研擬以公運計畫對業者祭出購車補助，但實際補助比例仍待後續評估。至於是否有速限或行駛時段限制，則依照高快速道路管制規定，沒有其他限制，另主管機關、客運業者在規畫路線時，可參考高速公路強風管制作業規定避開禁行路段。

胡廸琦說，此案為客運營運路線，行經路線皆需經公路主管機關核准，除強風路段外，依各道路主管機關路段管制規定辦理。

胡廸琦指出，目前新北市政府、桃園市政府多次向交通部建議加速推動，尚未有個別業者提出意願，交通部已函知各地方政府、公路局可先了解業界需求，預為準備，不排除任何有需要的路線。