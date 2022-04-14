楊鵬參加特奧男子組特奧輪鞋競速100公尺第二組獲得金牌。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

在台中市舉辦的全國身心障礙國民運動會日前落幕，新竹縣代表隊總共獲11面金牌、1面銀牌、4面銅牌，共計16面獎牌，屬特殊奧運項目的有10金、1銀、3銅，再創新竹縣參加身障運動會最佳成績。縣長楊文科、教育局長楊郡慈讚許選手為自己帶來榮譽，也替新竹縣爭光。

楊文科感謝基層教練對於選手的培訓，師長並給予支持與鼓勵，縣府也投入多項資源，包含參賽補助金的挹注、代表隊補助金及獎勵金的提升等，培育選手持續站上全國舞台爭取佳績。

新竹縣代表隊88名選手組成的特奧聯隊，由竹東國中、新豐國中、石光國中、仰德高中、新竹特教學校多校教師共同培訓選手，在輪鞋競速到4面金牌、滾球3金、特奧籃球3金、羽球和桌球各拿1金，在「聽障男子組桌球單打賽」奪金的國手王顗翔，是二度奪金 。

新豐國中校長張明智等人成立的教練團提及此次獎牌破紀錄，要先感謝縣府大力支持，無論在獎勵制度或環境，都給予資源，使得家長對選手參與培訓及參賽的支持度更高。

新豐國中組長羅盛堉表示，培訓特奧選手參與體育賽事，與一般生不同，技巧要反覆練習外，更要教導競爭概念，有參與輪鞋競速的選手歷經1年訓練，才懂得要往終點方向前進，且要注意不能壓線或切西瓜，要耐性正向反覆的鼓勵，讓選手清楚認知到自己進步。

教育局長楊郡慈表示，對身障朋友而言，能夠出門挑戰運動競賽，都是相當不容易的事，選手藉由競賽的挑戰，能持續不斷發展體適能，也能帶來更多的自信。