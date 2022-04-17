立委張廖萬堅強調，AI智能發展非常重要，也是國家未來培育人才的重點項目；他預祝兩隊小將能將獎盃贏回台灣。（張廖萬堅服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

授旗活動後，張廖萬堅（左三）代表致贈加菜金。（張廖萬堅服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中陽光城市發展協會理事長李文烈（左三）送上6000片由上好生醫公司生產的客製化機器人口罩，由教練林永正（左二）等，和兩隊隊長代表受贈。（張廖萬堅服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

台灣小將好棒，在玩樂高手機器人創意中心指導下，由台中市國高中少年與國小學童所組成的兩支代表隊，17日晚間將搭機離台，赴美參加FIRST機器人競賽美國休士頓世界賽總決賽，與來自世界各地上百隊好手一較高下；立委張廖萬堅前往授旗打氣，預祝小將們把世界賽獎盃贏回台灣。

TAI-BOTICS隊由安和國中、東大附小、台中高工及華盛頓中學的學子組成，SCREWIT隊則是康橋國際學校、明道中學、衛道中學、興大附中、清水高中、台中二中及台中高工等學生組成。除了張廖萬堅親自到場授旗，台中陽光城市發展協會理事長李文烈也致贈上好生醫公司客製化機器人口罩6千片，與1千元美金零用金，給小將赴美國作為加菜金。

張廖萬堅長年關注教育文化及體育運動發展，他說，這兩隊成立多年，在指導教練多年培訓下表現優異，前年就曾拿下台灣代表權，原本前年4月底要出發至底特律參賽，卻因疫情取消。

張廖萬堅說，今年玉山機器人協會3月舉辦甄選，TAI-BOTICS在FLL（9-16歲）樂高機器人競賽中，從50隊角逐中脫穎而出，SCREWIT也在FTC（14-18歲）金屬機器人競賽中，從26隊中勝出。

他提到，美國非營利組織FIRST舉辦的世界盃機器人競賽，屬於工業等級機器人大賽，是全球知名、難度與等級最高的機器人競賽之一，這次兩隊能取得代表權赴美比賽，機會實在非常難得，相信在指導教練黃凱煇、吳龍發與林永正等帶領下一定會拿回好成績。

教練林永正說，兩支青少年代表隊由隊長蔡昀靜、林彥廷，與各10名隊員搭深夜班機赴美，抵達美國西雅圖再轉機至休士頓，預計在美國時間4月19日進行移地訓練，整趟旅程要帶著25公斤重的機器人，除必須克服時差，還得用流暢的英語與裁判對答，凸顯台灣學生平日紮實的訓練，超越國際水準；比賽過程考驗學員們的專業技術外，也能藉此學習到團隊互助合作的精神。

此外，有家長反映，機器人比賽似乎較不受政府相關單位的重視，在政府補助及升學管道方面資源相對匱乏，張廖萬堅也當場允諾，將邀集教育部、科技部及其他相關單位，與教練、家長們協調；他強調，其實政府非常重視AI智能發展，相關人才培育將是未來的重點發展項目。