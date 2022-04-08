111年全國身心障礙運動會4月9日至12日於台中市展開賽事，新北市長侯友宜今（8日）上午特別授旗新北代表隊。（葉書宏攝）

111年全國身心障礙運動會4月9日至12日於台中市展開賽事，新北市長侯友宜今（8日）上午特別授旗新北代表隊。（葉書宏攝）

111年全國身心障礙運動會4月9日至12日於台中市展開賽事，新北市長侯友宜今（8日）上午特別授旗新北代表隊。（葉書宏攝）

111年全國身心障礙運動會4月9日至12日於台中市展開賽事，新北市長侯友宜今（8日）上午特別授旗新北代表隊，以及致贈加菜金，並期勉選手們以平常心、開心的享受比賽過程。今年新北代表隊計有139名選手參加，參賽項目計有14個競技種類。

侯友宜表示，二年一度的全國身心障礙運動會，新北代表隊每次皆有傑出表現，新北市上次比賽成績勇奪55金、28銀，成績亮眼突出。這一次赴台中市比賽，個個選手充滿信心並秉持永不放棄精神，「我除了給予鼓勵加油，也希望選手們勇敢開心地去享受比賽的過程」。

「讓自己在開心比賽的過程當中也能夠保護自己的安全」，侯友宜在代表隊出發前再三叮嚀選手，因為新冠疫情嚴峻，所有隊職員、選手務必落實自我健康監測，遵照比賽相關規定落實防疫措施，祝一切順利。侯友宜說「至於成績，只要盡力，就是一個很有意義的比賽」。

侯友宜指出，身心障礙運動選手非常不簡單，需克服身體限制，訓練過程也較艱難，毅力超乎常人，以運動展現生命力，精神令人敬佩，希望透過比賽帶動更多身心障礙朋友多運動。

今日授旗儀式，由桌球新秀陳柏諺代表受旗，他首度代表新北市參加全國身心障礙運動會，目前就讀海山國中三年級，曾在全中運拿下桌球團體銀牌、雙打銅牌。市長勉勵陳柏諺「穩定的表現就能再締佳績為新北爭光」。受贈加菜金代表的陳玠丞是游泳選手，教育局說，在體育處積極媒合下，運動中心為陳玠丞的長期訓練場地，玠丞有望突破以往成績挑戰二連霸。

體育處表示，今年新北代表隊參加競技種類，包括田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、射擊、籃球、保齡球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧滾球、特奧保齡球、特奧輪鞋，共有139名選手參賽，選手人數較上屆略增。