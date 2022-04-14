今傳出有主跑新北市政的記者確診，另名記者11日曾與確診記者吃飯，今快篩陽性，現正做PCR採檢，但因另名記者今上午出席新北市居家照護全面啟動記者會，與會的還有市長侯友宜、衛福部長陳時中等首長，現場並擠滿大批媒體，新北市衛生局表示，因出席者都有戴口罩，將通知在場所有人進行自主快篩。

衛生局表示，新北市一名媒體記者，14號上午因症狀前往採檢，下午15：00PCR結果出爐為陽性，衛生局獲報後立即針對4名密切接觸者進行預防性快篩，結果其中1人亦為媒體記者快篩結果為陽性，該名記者14日上午曾參與新北市府記者會，經與疾管人員討論，該場域參與人員皆有全程配戴口罩等適當防護，因此將通知餐與該廠記者會所有人員進行自主快篩。

新北市新聞局表示，市長侯友宜與衛生局長陳潤秋經按照中央疫情指揮中心規定進行自主快篩結果出爐是陰性。陳時中快篩結果由中央公布。