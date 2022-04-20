有網友今(20日)上午在批踢踢貼文指出，發現華視新聞畫面出現幾則快訊，包含「戰爭有爆發之虞 新北市政府開設聯合應變指揮管制中心」、「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」等跑馬燈訊息。稍早華視對此道歉，表示快訊內容是昨(19日)為新北消防局錄製的防災影片，今日因路徑設定錯誤，誤植影片內容。對此，國民黨高雄市議員參選人呂謦煒今在臉書表示，「中天新聞曾因新冠病毒『封台倒數6天』誤植，遭NCC重罰80萬元，還成為NCC撤照的證據之一。現在佔據中天新聞原有52頻道的華視新聞，竟發生如此嚴重誤植，難道NCC不開罰嗎？」

華視稍早已在YouTube頻道聊天室置頂發聲明，「稍早快訊內容是昨日為新北消防局錄製的防災影片，今日因路徑設定錯誤，誤植昨日影片內容，請民眾不需恐慌！特此澄清、道歉！」

對此，呂謦煒表示，華視屬台灣公廣集團，政府出資支持，其作為應受到全民更深入監督。中天新聞遭民進黨政府撤照，爭議之一就是「封台倒數6天」等誤植事件。在中天新聞被民進黨政府撤照後，蔡政府護航華視新聞占用原中天52頻道，卻發生更離譜、更匪夷所思的誤植事件，引起許多民眾恐慌！難道NCC不開罰嗎？難道NCC不撤照嗎？

呂謦煒進一步指出，從華視到鏡電視，民進黨政府黑手伸入媒體，路人皆知。然而這次鐵證俱在，若對華視不開罰、不撤照，那麼NCC與民進黨政府的雙重標準，只會讓越來越多的民眾看得更加清楚。